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عاجل: قسم مكافحة الإرهاب الفرنسي يفتح تحقيقا في هجوم استهدف رجال شرطة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

عاجل: قسم مكافحة الإرهاب الفرنسي يفتح تحقيقا في هجوم استهدف رجال شرطة في جزيرة لا ريونيون الفرنسية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد […] أقراء المزيد من المصدر

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