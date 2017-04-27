عاجل: مقتل جنديين اميركيين في افغانستان ضدخ تنظيم الدولة الاسلامية داعش في افغانستان (البنتاغون) عاجل: مقتل جنديين اميركيين في معارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في افغانستان (البنتاغون) أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع […] أقراء المزيد من المصدر