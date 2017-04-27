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عاجل من فرنسا: إصابة شرطيين بجروح في هجوم نفذه شخص  متطرف

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

عاجل من فرنسا.. مصادر إعلامية: إصابة شرطيين بجروح في هجوم نفذه شخص يعتقد أنه متطرف أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ […] أقراء المزيد من المصدر

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