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عاجل: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫مطار دمشق‬⁩

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

‏وكالة سبوتنيك الروسية: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫#مطار_دمشق‬⁩ أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع صباحاًلا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في العالماحمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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