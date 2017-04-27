‏وكالة سبوتنيك الروسية: 5 غارات إسرائيلة استهدفت موقعاً عسكرياً داخل ⁧‫#مطار_دمشق‬⁩. وكالة روسية: الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق بـ 5 غارات الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية الجيش السوري: إسرائيل قصفت بالصواريخ مطارا عسكريا قرب دمشق – صورة أرشيفية ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، صباح اليوم الخميس، أن الطيران […] أقراء المزيد من المصدر