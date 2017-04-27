استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب ايلي كيروز، الذي قال: “قمت بزيارة سيدنا لأقدم له اقتراح القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب والمتعلق بحماية الأطفال والقاصرات من التزويج المبكر، وشرحت له الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح ووضعته في جو الاقتراح بالتفصيل”. اضاف: “الجلسة اقتصرت على هذا الموضوع وكانت أيضا مناسبة حتى […] أقراء المزيد من المصدر