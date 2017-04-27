نقابة أصحاب الشاحنات قررت فض الإعتصام بعد تعهد مدير عام قوى الأمن الداخلي حل قضيتهم الثلاثاء كحد أقصى نقابة أصحاب الشاحنات قررت فض الإعتصام بعد تعهد مدير عام قوى الأمن الداخلي حل قضيتهم الثلاثاء كحد أقصى أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية […] أقراء المزيد من المصدر