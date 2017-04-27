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نقابة أصحاب الشاحنات قررت فض الإعتصام 

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

نقابة أصحاب الشاحنات قررت فض الإعتصام بعد تعهد مدير عام قوى الأمن الداخلي حل قضيتهم الثلاثاء كحد أقصى نقابة أصحاب الشاحنات قررت فض الإعتصام بعد تعهد مدير عام قوى الأمن الداخلي حل قضيتهم الثلاثاء كحد أقصى أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية […] أقراء المزيد من المصدر

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