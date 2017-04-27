‏اشتباكات عنيفة بين ⁧‫داعش‬⁩ والنصرة في مخيم اليرموك بسوريا. ‏اشتباكات عنيفة بين ⁧‫داعش‬⁩ والنصرة في مخيم اليرموك بسوريا. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ […] أقراء المزيد من المصدر