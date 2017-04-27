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‏اشتباكات عنيفة بين ⁧‫داعش‬⁩ والنصرة في مخيم اليرموك بسوريا‏⁧‫

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

‏اشتباكات عنيفة بين ⁧‫داعش‬⁩ والنصرة في مخيم اليرموك بسوريا. ‏اشتباكات عنيفة بين ⁧‫داعش‬⁩ والنصرة في مخيم اليرموك بسوريا. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ […] أقراء المزيد من المصدر

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