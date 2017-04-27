‏مصادر أمنية: رشقات نارية اسرائيلية باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية جنوب الناقورة‏مصادر أمنية: رشقات نارية اسرائيلية باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية جنوب الناقورة أخبار قد تهمكالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ محمدﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز […] أقراء المزيد من المصدر