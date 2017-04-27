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‏مصدر سوري: لا وجود أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشق

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

‏مصدر عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشق‏مصدر عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد […] أقراء المزيد من المصدر

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