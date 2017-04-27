مصدر عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشقمصدر عسكري سوري ينفي وجود مخازن أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » مصدر سوري: لا وجود أسلحة لـ”حزب الله” قرب مطار دمشق
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