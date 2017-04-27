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‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض موقع عسكري جنوب غرب مطار دمشق إلى عدوان إسرائيلي 

Posted by on April 27, 2017 0 Comment

‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة ‏⁧‫سانا‬⁩: تعرض أحد المواقع العسكرية جنوب غرب مطار دمشق الدولي فجر اليوم إلى عدوان إسرائيلي بعدة صواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس […] أقراء المزيد من المصدر

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