الإفراج عن سويدي اختطفه تنظيم القاعدة في مالي قبل 6 سنوات

كشفت الحكومة السويدية الإفراج عن الرهينة يوهان غوستافسون، الذي احتجزه تنظيم القاعدة في مالي منذ عام 2011. وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغو والستروم، الاثنين في بيان إن غوستافسون، البلغ من العمر 42 عاما، سيعود إلى السويد. وكان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد احتجز غوستافسون مع اثنين آخرين، أطلق سراح أحدهما في غارة نفذتها القوات […] أقراء المزيد من المصدر