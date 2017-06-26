محام للحكومة الأمريكية يطالب بمصادرة مبنى إيراني في نيويورك

طالب محام حكومي أمريكي، هيئة محلفين، بمصادرة مبنى قال إن الحكومة الإيرانية “تسيطر عليه سراً” في حي مانهاتن، أحد أشهر أحياء مدينة نيويورك. وقال المحامي الأمريكي، مايكل لوكارد، أمام هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية في نيويورك اليوم، إن “شهادات تثبت أن مؤسسة علوي انتهكت العقوبات المفروضة ضد إيران في العام 1995”. وينفي محامو مؤسسة علوي […] أقراء المزيد من المصدر