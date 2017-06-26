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‏مصادر ⁧‫قضائية‬⁩: ترك ⁧‫اصالة‬⁩ اجراء قضائي 

Posted by on June 26, 2017 0 Comment

‏مصادر ⁧‫قضائية‬⁩ لـ”او.تي.في.”: ترك ⁧‫اصالة‬⁩ اجراء قضائي يتخذ بحق كل من لم يثبت ترويجه للمخدرات أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ […] أقراء المزيد من المصدر

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