داعش يخترق موقع حاكم ولاية أوهايو الأمريكية!

اخترق قراصنة موالون لتنظيم “داعش” أمس موقع حاكم ولاية أوهايو الأمريكية، جون كاسيش، وعرضوا من خلاله شعارات دعائية للتنظيم. وذكرت شبكة “CNN ” أن زوار الموقع الرسمي لحاكم أوهايو فوجئوا بظهور خلفية سوداء وعبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فيما سُمع صوت الآذان للصلاة على خلفية هذا المشهد. وذكر المصدر أيضا أن القراصنة […] أقراء المزيد من المصدر