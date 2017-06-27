عاجل.. البيت الأبيض: كل الوكالات الأمنية شاركت في التحذير لنظام الأسد بشأن الكيمياوي

عاجل.. البيت الأبيض: كل الوكالات الأمنية المعنية شاركت في التحذير لنظام الأسد بشأن الكيمياوي أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ .. ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ ﻣﺼﺮﻳﺔ […] أقراء المزيد من المصدر
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