‏طفلة حديثة الولادة داخل “كرتونة” في زحلة! أفادت معلومات عن أنه في زحلة وبالقرب من دار الصداقة عثر على طفلة حديثة الولادة موضوعة داخل علبة كرتون نقلت الى مستشفى المعلقة الحكومي. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةالأمن العام يوقف عراقيا […] أقراء المزيد من المصدر