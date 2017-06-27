57 قتيلاً من المدنيين في قصف للتحالف الدولي على سجن لـ”داعش” بسوريا

قُتل 57 شخصاً، غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدف فجر الإثنين سجناً لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الميادين في شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرات التحالف الدولي فجر الإثنين سجناً يتبع […] أقراء المزيد من المصدر