آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » 57 قتيلاً من المدنيين في قصف للتحالف الدولي على سجن لـ”داعش” بسوريا

57 قتيلاً من المدنيين في قصف للتحالف الدولي على سجن لـ”داعش” بسوريا

Posted by on June 27, 2017 0 Comment

قُتل 57 شخصاً، غالبيتهم من المعتقلين المدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، استهدف فجر الإثنين سجناً لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الميادين في شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2017. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت طائرات التحالف الدولي فجر الإثنين سجناً يتبع […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com