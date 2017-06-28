«حزب الله» يضع لبنان أمام المفاضلة بين «عدوانيْن» إسرائيلي أو إيراني… سيناريواتٌ «مُتَخَيَّلة» عن فيضانٍ ميليشيوي يُغرِق البلاد بمئات الآلاف من المقاتلين

استمرّت في بيروت الأصداء السلبية لإطلالة الأمين العام لـ “حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخيرة (يوم الجمعة الماضي) لما انطوتْ عليه من مواقف تؤسس، في توقيتها ودلالاتها، لمزيدٍ من الأخطار على لبنان، الذي يعاند الانزلاق إلى أوضاع تهدّد استقراره الهشّ وتطيح بأحزمة الأمان الأخيرة فيه، كالقطاع المصرفي، وتُعرِّضه لعزلةٍ إضافية. وإذ يَمضي نصرالله في إدارة […] أقراء المزيد من المصدر