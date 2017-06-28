سقوط قذيفة من سوريا في الجولان خلال تفقد نتنياهو المنطقة

تل ابيب – (د ب ا) سقطت قذيفة أطلقت من سوريا في مرتفعات الجولان، اليوم الاربعاء، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقوم بجولة في الهضبة الاستراتيجية. ولم تقع اية اصابات او اضرار ولم يكن رئيس الوزراء فى اى خطر،بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل “. وردا على ذلك ، ضرب الجيش الإسرائيلي […] أقراء المزيد من المصدر