كنعان: اقرار الموازنة امر ضروري

قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ “الديار”: نعتبر اقرار الموازنة امر ضروري واستراتيجي ينهي التفلت في الانفاق من خلال الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة، ووافق عليها مجلس النواب. وخصوصاً للاصلاحات الموجودة فيها، بدءاً من وضع سقف للاستدانة وصولاً الى رقابة مسبقة على الهبات والقروض، والى التوصيات التي صدرت باعتمادات متعلقة بالادارات والوزارات. […] أقراء المزيد من المصدر