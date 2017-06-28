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كنعان: اقرار الموازنة امر ضروري

Posted by on June 28, 2017 0 Comment

قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ “الديار”: نعتبر اقرار الموازنة امر ضروري واستراتيجي ينهي التفلت في الانفاق من خلال الاعتمادات التي تضمنتها الموازنة، ووافق عليها مجلس النواب. وخصوصاً للاصلاحات الموجودة فيها، بدءاً من وضع سقف للاستدانة وصولاً الى رقابة مسبقة على الهبات والقروض، والى التوصيات التي صدرت باعتمادات متعلقة بالادارات والوزارات. […] أقراء المزيد من المصدر

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