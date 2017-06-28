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مصر: وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات لتأمين احتفالات 30 يونيو

Posted by on June 28, 2017 0 Comment

قررت وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، وإلغاء كافة الأجازات للفريق الطبي، بالإضافة إلى زيادة المحاليل وأدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة بديوان الوزارة، جاء ذلك خلال خطة التأمين الطبي لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو(حزيران) 2013. أقراء المزيد من المصدر

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