وفد مصر في مجلس الأمن يكشف دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في ليبيا

ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن مع رئيسي لجنة عقوبات داعش والقاعدة ولجنة عقوبات ليبيا الاجتماع المشترك المفتوح الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة في نيويورك حول “تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا”، وهو الاجتماع الذي عُقد بمبادرة مصرية، وشارك فيه السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية. أقراء المزيد من المصدر