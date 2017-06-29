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أستراليا توجّه إلى وزير مالية الفاتيكان تهمة تحرش جنسي.. كيف علَّق “الحبر الأعظم” على الاتهام؟

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

أعلن الفاتيكان، الخميس 29 يونيو/حزيران 2017، أنه قبل الإجازة التي طلبها الكاردينال الأسترالي جورج بيل المسؤول أيضاً عن الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان ليتيح له الدفاع عن نفسه من اتهامات التحرش الجنسي، دون المطالبة باستقالته. وأعلنت الشرطة الأسترالية أنها وجهت إلى وزير مالية الفاتيكان الكاردينال الأسترالي جورج بيل تهمة التحرش الجنسي في بلده. وقالت نائبة مفوضة […] أقراء المزيد من المصدر

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