إخلاء قطار بولندي متجه إلى ألمانيا إثر بلاغ بوجود قنبلة

(أ ف ب) – أعلنت الشرطة البولندية مساء الأربعاء، أنها أخلت قطاراً كان يقوم برحلة بين العاصمة وارسو والعاصمة الألمانية برلين، إثر ورود إنذار بوجود قنبلة على متنه، مشيرة إلى أن “عمليات التحقق من صحة الإنذار ما زالت جارية”. وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ماغدالينا بولاك، إن “شركة سكك الحديد البولندية (بي كي بي) تلقت في […] أقراء المزيد من المصدر