الحكومة الفلسطينية: إغلاق الأقصى يتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية

أدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيادة قائد شرطة الاحتلال في القدس بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، اليوم الخميس، معتبراً هذا الإجراء يتنافى مع كافة القيم، والأخلاق الإنسانية، وتجاوزاً خطيراً لكافة القوانين الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرارات المجتمع الدولي. أقراء المزيد من المصدر