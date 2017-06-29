جريصاتي: مؤهلات المدير الجديد لمعهد العلوم في زحلة متوافرة في طائفة الروم الكاثوليك ونخشى التهميش

صدر عن وزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي: “فوجئنا البارحة بخبر تعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، خلفا للمدير المنتهية ولايته، والذي كان من الطائفة الكاثوليكية. نحن نعرف جيدا ونثمن ان يتم اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص والجدارة والاستحقاق في كل تعيين في ملاك عام، ولا سيما في […] أقراء المزيد من المصدر