آخر الأخبار
Home » لبنان » جريصاتي: مؤهلات المدير الجديد لمعهد العلوم في زحلة متوافرة في طائفة الروم الكاثوليك ونخشى التهميش

جريصاتي: مؤهلات المدير الجديد لمعهد العلوم في زحلة متوافرة في طائفة الروم الكاثوليك ونخشى التهميش

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

صدر عن وزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي: “فوجئنا البارحة بخبر تعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة – الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، خلفا للمدير المنتهية ولايته، والذي كان من الطائفة الكاثوليكية. نحن نعرف جيدا ونثمن ان يتم اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص والجدارة والاستحقاق في كل تعيين في ملاك عام، ولا سيما في […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com