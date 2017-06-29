جورج قرداحي نقلا عن الرئيس السوداني: السعودية ستغير موقفها من سوريا قريبا

أكد الإعلامي اللبناني الشهير، جورج قرداحي، نقلا عن الرئيس السوداني عمر البشير، بأن المملكة العربية السعودية ستغير موقفها من الأزمة السورية قريبا، دون أن يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين البشير بهذا الشأن. وقال “قرداحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”تحية الى السودان ورئيسها المشير عمر البشير، وحكومتها وشعبها الطيب […] أقراء المزيد من المصدر