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فصائل سورية معارضة: نعتمد المجموعات الاقتحامية بمواجهة المليشيات الإيرانية

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

قال قائد قوات الشهيد أحمد العبدو، التابع للجيش السوري الحر أحمد التامر إن “قواته تعمل في البادية السورية ضمن استراتيجية عسكرية، من خلال مجموعات اقتحامية مدربة على العمل ضمن مجموعة صغيرة تستطيع التنقل والتحرك والوصول إلى الخطوط الأمامية للعدو تكبيده خسائر فادحة بالأرواح والعتاد”. أقراء المزيد من المصدر

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