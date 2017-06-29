آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » لافروف وأبو الغيط يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب وسوريا ووضع قطر

لافروف وأبو الغيط يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب وسوريا ووضع قطر

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التعاون في الحرب على الإرهاب الدولي والتطرف الديني وسوريا وموقف قطر وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا خلال اجتماعهما القادم. أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com