لافروف وأبو الغيط يناقشان قضايا مكافحة الإرهاب وسوريا ووضع قطر

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيناقش مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التعاون في الحرب على الإرهاب الدولي والتطرف الديني وسوريا وموقف قطر وعملية السلام في الشرق الأوسط وغيرها من القضايا خلال اجتماعهما القادم. أقراء المزيد من المصدر