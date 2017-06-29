لين رجاء العريضي الأولى في شهادة البروفيه بمعدل 19,375

افيد أن الطالبة لين رجا العريضي من مدرسة “الليسيه ناسيونال” – الشويفات، احرزت المركز الاول في امتحانات الشهادة المتوسطة “البروفيه”، بمعدل بلغ 19,375/20. أخبار قد تهمكالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فناناطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة […] أقراء المزيد من المصدر