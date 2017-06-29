أفادت قناة “العربية”، منذ قليل، بأن سيارة دهست عددا من المشاة قرب محطة “كينغس كروس” في لندن، فيما استبعدت الشرطة البريطانية أن يكون الحادث إرهابي. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهتقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى […] أقراء المزيد من المصدر