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مصادر لـ24: رسالة إخوانية من داخل السجون تحرض على المواجهات المسلحة

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، أن عناصر جبهة “الكماليون” داخل السجون المصرية، والموالين للجان النوعية المسلحة، والذين تم إلقاء القبض عليهم، أخيراً، من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، نتيجة تورطهم في أعمال عنف، قاموا بتسريب رسالة خاصة مشتركة من داخل 7 سجون بالقاهرة، والوجة البحري، ومنطقة الدلتا، والوجه القبلي، وصعيد مصر. أقراء المزيد من المصدر

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