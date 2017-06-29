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 نتائج الشهادة المتوسطة البريفيه كل المحافظات في الإمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2017 – 2016

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

نتائج الشهادة المتوسطة البريفيه كل المحافظات في الإمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2017 – 2016 نتائج الشهادة المتوسطة البريفيه وكان اعلن وزير التربية مروان حمادة في مؤتمر صحافي أن “46 الف و837 تلميذا نجحوا في الشهادة المتوسطة، وهي أعلى نسبة نجاح منذ سنوات، ووصلت الى حد 81,78 % نجاح”، مشيرا الى أن “11 الف و […] أقراء المزيد من المصدر

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