نتائج الشهادة المتوسطة البريفيه كل المحافظات في الإمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2017 – 2016 نتائج الشهادة المتوسطة البريفيه وكان اعلن وزير التربية مروان حمادة في مؤتمر صحافي أن “46 الف و837 تلميذا نجحوا في الشهادة المتوسطة، وهي أعلى نسبة نجاح منذ سنوات، ووصلت الى حد 81,78 % نجاح”، مشيرا الى أن “11 الف و […] أقراء المزيد من المصدر