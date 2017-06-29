وزير التربية: نسبة نجاح وصلت الى 81.78 بالمئة في الامتحانات الرسمية #للشهادة المتوسطة وهي اعلى نسبة تسجل منذ سنوات أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فنانالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافياليكم مواعيد الامتحانات […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » نسبة نجاح في البريفيه 81.78 بالمئة
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