‏نسبة ⁧‫نجاح‬⁩ في البريفيه 81.78 بالمئة  ⁧‫

‏وزير التربية: نسبة ⁧‫نجاح‬⁩ وصلت الى 81.78 بالمئة في الامتحانات الرسمية ⁧‫#للشهادة‬⁩ المتوسطة وهي اعلى نسبة تسجل منذ سنوات أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فنانالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافياليكم مواعيد الامتحانات […] أقراء المزيد من المصدر