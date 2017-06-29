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‏نسبة ⁧‫نجاح‬⁩ في البريفيه 81.78 بالمئة  ⁧‫

Posted by on June 29, 2017 0 Comment

‏وزير التربية: نسبة ⁧‫نجاح‬⁩ وصلت الى 81.78 بالمئة في الامتحانات الرسمية ⁧‫#للشهادة‬⁩ المتوسطة وهي اعلى نسبة تسجل منذ سنوات أخبار قد تهمكاطلاق راشانا لاند آرت فيستيفال الخميسالمتعاقدون المستثنون من التفرغ: لتصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانيةخوري نعى وجيه نحلة: ستبقى لوحاته محط أنظار ومرجعا لكل فنانالدورة الرابعة من مهرجان “فوتوميد” إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافياليكم مواعيد الامتحانات […] أقراء المزيد من المصدر

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