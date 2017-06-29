96 ساعة أمام الدوحة لتكون عربية خالصة

في الوقت الذي لا تزال فيه قطر تستنكر المطالب الموجهة إليها من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، التي منحتها مهلة الـ10 أيام وتبقى منها 96 ساعة لتنفيذ 13 مطلباً، ومع دخول المقاطعة الخليجية شهرها الثاني، أكد مراقبون أن الدوحة تنتظرها حزمة جديدة من العقوبات التي ستخلخل مفاصلها بشكل كامل وستدخلها مزيداً من العزلة الإقليمية والعالمية. أقراء المزيد من المصدر