إيران: البغدادي مات ونهاية الحلم بدأت 

عرض الموقع الخاص بالتلفزيون الايراني صورتين للبغدادي، حياً، وصورتين أخريين ميتا، تحت عنون “البغدادي مات” ونهاية الحلم بدأت. وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية نقلت عن مسؤول مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، قوله، أمس الخميس، إن من المؤكد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي لاقى حتفه. وقال علي شيرازي، مندوب […] أقراء المزيد من المصدر