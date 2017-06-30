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اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الجمعة 30 حزيران 2017

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

النهار تحرّكت آلية العمل في إحدى الوزارات في اليومين الأخيرين بعدما ارتفعت الشكوى من المماطلة والرشى…. تحدّث وزير عبر حديث إذاعي عن أن ملف المشاعات والمسح العقاري سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة من دون تجديد ماهية الموضوع العالق في أكثر من منطقة. المستقبل إن أحــزابـاً وشــخصيات معـارضـة بـدأت اتصالات مع فاعليات من المجتمع […] أقراء المزيد من المصدر

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