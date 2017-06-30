النهار تحرّكت آلية العمل في إحدى الوزارات في اليومين الأخيرين بعدما ارتفعت الشكوى من المماطلة والرشى…. تحدّث وزير عبر حديث إذاعي عن أن ملف المشاعات والمسح العقاري سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة من دون تجديد ماهية الموضوع العالق في أكثر من منطقة. المستقبل إن أحــزابـاً وشــخصيات معـارضـة بـدأت اتصالات مع فاعليات من المجتمع […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الجمعة 30 حزيران 2017
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