السعودية: دحر قيادات لميليشيات الحوثي وصالح قبالة نجران

أحبطت القوات المسلحة السعودية، عدداً من محاولات التسلل باتجاه الحدود قبالة نجران، وقضت على 10 من الانقلابيين، بينهم قيادي ميداني وقناصة، كما دمرت المدفعية السعودية بمساندة طائرات الأباتشي الانقلابيين، وأفشلت محاولتهم التقدم قبالة منفذ الخضراء الحدودي، بينهم قيادات حوثية وضباط تم استهدافهم في إحدى العربات. أقراء المزيد من المصدر