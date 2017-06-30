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 الطفلة التي قضت في شرق عرسال سقطت جراء التفجير الانتحاري 

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

LBCI: الطفلة التي قضت في مخيم النور شرق عرسال سقطت جراء التفجير الانتحاري الذي نفذه أحد الارهابيين. أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلشاب اميركي يطلق النار على نفسه ليبهر متابعيه على فيسبوكوزارة العمل وزعت هدايا على الاطفال […] أقراء المزيد من المصدر

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