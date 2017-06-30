العثور على جسم مشبوه شرق صور 

‏مصادر امنية في الجنوب: تم العثور على جسم مشبوه في مكب للنفايات في خراج عين بعال شرق صور والقوى الامنية تستدعي خبيرا عسكريا للكشف عليه. أخبار قد تهمكﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺳﻠﺐ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺴﻼﺡتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهم توقيف […] أقراء المزيد من المصدر