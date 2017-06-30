بالصور.. ظهور نادر لـ«ماهر الأسد» بعد ترقيته إلى رتبة لواء

حسم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، الجدل المثار حوله طوال الشهور الماضية والمتعلق ببتر ساقه في المعارك الدائرة هناك. وبثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ترصد الظهور النادر لقائد الفرقة الرابعة “ماهر الأسد” تظهر ترقيته من رتبة عميد إلى “لواء ركن”. ونشرت مواقع وصفحات موالية للنظام السوري عبر مواقع التواصل، صورًا تظهر […] أقراء المزيد من المصدر