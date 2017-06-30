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حفل زفاف أسطوري لنجم برشلونة ليونيل ميسي.. هكذا يستعد مسقط رأسه لاحتضان المناسبة الكبيرة

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

يستعد نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي لدخول القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم يقام، الجمعة 30 يونيو/حزيران، في مسقط رأسه روزاريو بحضور 260 مدعواً، بينهم عدد من زملائه في النادي الكاتالوني. ويحتفل ميسي الذي أتم، السبت الماضي، عامه الثلاثين، بعقد قرانه من صديقته لفترة طويلة وأم ولديه أنطونيلا روكوتزو، في حفل تضم لائحة […] أقراء المزيد من المصدر

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