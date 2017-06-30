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رئيسي يدافع عن الحرس الثوري وينتقد روحاني

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

التقى المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية إبراهيم رئيسي، قائد فيلق القدس قاسم سليماني ورئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، إضافة إلى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد أمس الخميس، وانتقد رئيسي ضمناً انتقادات الرئيس الإيراني للحرس الثوري، معتبراً “أي موقف يسبب تضعيف الحرس الثوري يعارض المصالح القومية”. أقراء المزيد من المصدر

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