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شرطة نيويورك: مطلق النار طبيب سابق كان يعمل في المستشفى

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

شرطة نيويورك: مطلق النار طبيب سابق كان يعمل في المستشفى. عاجل: المشتبه به في عملية إطلاق النار ب #مستشفى_برونكس_ليبانون في نيويورك تنكر في زي طبيب وقد اصيب 3 أطباء في الهجوم الذي لا يزال جاريا أخبار قد تهمكالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية […] أقراء المزيد من المصدر

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