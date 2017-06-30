شرطة نيويورك: مطلق النار طبيب سابق كان يعمل في المستشفى. عاجل: المشتبه به في عملية إطلاق النار ب #مستشفى_برونكس_ليبانون في نيويورك تنكر في زي طبيب وقد اصيب 3 أطباء في الهجوم الذي لا يزال جاريا أخبار قد تهمكالديار : حرب على مواقع التواصل بين الاشتراكي والتيار الوطني انعكست على الجبل اتصالات وبيانات للتهدئة واجراءات امنية […] أقراء المزيد من المصدر