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عاجل.. شرطة نيويورك: إرتفاع عدد الإصابات إلى 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

عاجل.. شرطة نيويورك: إرتفاع عدد الإصابات إلى 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مستشفى أخبار قد تهمكﺃﺧﻄﺮ 10 ﻓﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ عاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين أمريكا : أم و أب ينزعان عن طفلهما أجهزة التنفس الاصطناعياحباط محاولة تسلل في جرود جنتا البقاعيةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهممسلح يحتجز […] أقراء المزيد من المصدر

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