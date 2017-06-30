عاجل من فرنسا: الشرطة تخلي  مطار نيس ىوصول فرق تفكيك المتفجرات 

عاجل.. وسائل إعلام في فرنسا: الشرطة تخلي أجزاء من مطار نيس جنوب البلاد، وشهود عيان يفيدون بوصول فرق تفكيك المتفجرات إلى المكان. أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهتقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسافيديو.. أمريكا […] أقراء المزيد من المصدر