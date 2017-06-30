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عدد الموقوفين في مداهمات عرسال بلغ ٣٥٠ شخصاً

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

عدد الموقوفين في مداهمات الجيش في عرسال بلغ ٣٥٠ شخصاً أخبار قد تهمكاحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلشاب اميركي يطلق النار على نفسه ليبهر متابعيه على فيسبوكوزارة العمل وزعت هدايا على الاطفال في مركز بيت الرجاء الكحالةحفل استقبال للجالية […] أقراء المزيد من المصدر

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