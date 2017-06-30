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لبنان.. حماوةٌ في الجنوب و«تسخينٌ» في الشرق.. المشنوق: كلام نصرالله غير مسؤول ولن نسمح باستيراد المقاتلين

Posted by on June 30, 2017 0 Comment

ترتسمُ في بيروت علاماتُ استفهامٍ كبيرة حول مغزى التضاؤل المريع في هيْبة الحكم إلى الحدّ الذي يجعل البلاد وكأنها في غربةٍ عن سلطةٍ مركزية، سلّمتْ في المسائل الاستراتيجية باحتكار “حزب الله» للإمرة في قضايا الحرب والسلم وفي القفز فوق الحدود والتحوّل جيشاً عابِراً لساحاتِ المنطقة، وأَظهرتْ في المسائل اليومية عجْزاً هائلاً حيال ملفاتٍ حيوية كالكهرباء […] أقراء المزيد من المصدر

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