ماكدونالدز لبنان ينظم إفطارًا رمضانيًا للمسنين



بيروت ، لبنان ، حزيران، 2017 : بمناسبة شهر رمضان المبارك، نظَمت شركة ماكدونالدز لبنان حفل إفطار لمسنين من مختلف الجمعيات اللبنانية. أٌقيم الإفطار في فرع ماكدونالدز في بدارو بحضور رئيس مجلس إدارة ماكدونالدز لبنان، السيد كريم مكناس ومدراء وموظفو الشركة الذين ساهموا في تحضير الوجبات للمسنين.

بداية رحّب السيد مكناس بالحضور، وعبّر عن سعادته باللقاء الذي يعكس المعنى الحقيقي لشهر رمضان، شهر الخير والمحبة والمشاركة. كما حرص موظفو ماكدونالدز على أن يمضي المسنين أوقاتا ممتعة خلال حفل الافطار من خلال مشاركتهم بسلسلة من الأنشطة الترفيهية مثل العود والدراويش الدوارة.

تعد هذه المبادرة جزءا من المسؤولية الاجتماعية للشركة، والعطاء للمجتمع المحلي من خلال دعم مختلف المؤسسات والجمعيات، وخلق لحظات ممتعة للجميع.